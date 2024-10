Que s’est-il réellement passé dans la nuit du 19 au 20 octobre 1984 ? Les circonstances de la mort du père Jerzy Popiełuszko, dont le corps fut retrouvé dans la Vistule quelques jours plus tard, demeurent une énigme. L’arrestation et la condamnation à l’époque de trois officiers n’a jamais permis de remonter toute la chaîne de responsabilités jusqu’à la source. D’autant plus que certains documents du ministère de l’Intérieur ont été détruits par des agents du régime lors de sa chute en 1989. Une conférence récemment organisée à l’Université Grégorienne de Rome et réunissant plusieurs spécialistes de la période éclaire sous un nouveau jour la persécution dont l’Église catholique était l’objet en Pologne à cette époque. Et plus singulièrement le sort du père Jerzy Popiełuszko.