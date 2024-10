Paris Cœur de Lumière, une épopée intime au cœur de Saint-Sulpice

Les jeux de lumière sont d'une grande beauté, tout comme les costumes. Les musiques éléctro, classique et baroque se mêlent parfois, sans que la première ne jure trop sur les deux autres et ne prenne trop de place. La trame romanesque de l'histoire est magnifiquement portée par les voix d'une trentaine de comédiens professionnels, comme Annie Duperey, Emilie Dequenne et Axel Auriant. Quant aux acteurs bénévoles, ils incarnent avec sincérité et émotion tous ces personnages dont on suit les péripéties sans décrocher. Sans oublier l'impressionnante et majestueuse comédienne qui tient le fil de l'histoire dans un incroyable costume de lumière. De même, les notes de piano jouées par Damien Fontaine en direct ajoutent encore de la magie à l'ensemble. Paris Cœur de Lumière est un voyage onirique dans l'histoire de la capitale, et un magnifique hommage artistique rendu à la beauté de l'église Saint-Sulpice.