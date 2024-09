Alors qu’il débarque à Paris, jeune prêtre, et n’a guère de ressources, Vincent de Paul s’installe dans le faubourg Saint-Germain, dans le quartier des Gascons, ses compatriotes, et partage une chambre avec un modeste juge bordelais. Un jour, en 1609, Vincent, malade, garde le lit tandis que son colocataire part travailler. Dans la journée, il se fait livrer des médicaments de la pharmacie voisine par le garçon de la boutique. Ce dernier, ouvrant une armoire à la recherche d’un récipient, trouve la bourse du juge avec 400 écus et s’en empare. Peu de temps après, le juge revient et se rend compte du larcin. Pour lui, cela ne fait aucun doute, Vincent a fait croire qu’il était malade pour le voler. Il s’emporte, accuse violemment Vincent, et le chasse. Il s'empresse de porter auprès de ses amis et connaissances de fausses accusations, notamment auprès de Bérulle dont Vincent venait de faire la connaissance, et lance contre lui un monitoire par l’autorité ecclésiastique.