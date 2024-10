Michel Blanc, les moments de grâce de l’acteur “pas très beau”

Michel Blanc n’était pas très beau. On ne tient pas là un scoop et la comédienne du Splendid qui confie qu’il donnait parfois l’impression de ne pas beaucoup s’aimer, notamment à cause de son physique, ne nous apprend pas grand-chose. L’intrigue de Grosse fatigue, dont il fut à la fois le réalisateur et les deux personnages principaux, repose en partie sur cette disgrâce. Patrick Olivier, son sosie de fiction, ne se prive pas de lui rappeler qu’avoir son corps sans sa carrière est un lourd handicap dans l’existence.