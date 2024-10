L’art de croire, ce labeur de terrassier

Van Gogh vous aurait parlé du casse-tête à résoudre pour se procurer une bonne toile pas trop chère, un bon pinceau, une peinture à l’huile pas trop fluide et du défi de tenir un planning sans sacrifier aux lois d’harmonie qu’on s’est fixées. Aucun de ces grands créateurs ne vous aurait parlé de son inspiration, car son inspiration, son œuvre la révèle. Les grands artistes n’ont pas besoin de dire comme le poète amateur : je suis inspiré. Et c’est pourquoi nous croyons, en lisant Proust, en écoutant Bach ou en contemplant Van Gogh, qu’ils expriment des choses simples et évidentes quand pour eux, elles n’étaient ni simples ni évidentes à énoncer. De son roman le plus fluide, texte qui coule de source de manière presque enfantine, La Mare au Diable, George Sand disait qu’elle avait pour l’écrire fait des efforts de terrassier. L’écrivain est un laboureur dans les bons jours et plus souvent un terrassier. Les thèmes les plus sublimes de Bach sont les plus naturels et les plus simples en apparence : ils sont nés d’un travail de forçat dans l’urgence de respecter une commande.