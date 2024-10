L’appel de sœur Cécile à l’origine des banques alimentaires

Nous sommes le 13 mars 1984. Sœur Cécile Bigo ne sait plus que faire face à la misère qu’elle voit dans la rue. Comment changer les choses et permettre aux personnes qu’elle croise dans la rue de se nourrir correctement et vivre cette vie debout, à la suite du Christ. Elle décide de prendre la plume en réponse à la révolte qui l’habite et publie une tribune dans le quotidien La Croix. Intitulée "J’ai Faim" elle raconte : "Dans un métro ou dans la rue, je passe devant une personne assise sur le sol. Elle tient sa tête entre ses mains. Elle a écrit sur le sol : ‘J’ai faim’. […] Et si c’était Jésus-Christ, cet homme, cette femme, ce jeune qui dit qu’il a faim ?" Et la religieuse de poursuivre : "L’intelligence de l’homme invente d’aller sur la Lune. Son cœur n’inventera-t-il pas des moyens efficaces pour supprimer le gâchis afin de nourrir toute l’humanité ?"