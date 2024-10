Cracovie, Brno, Munich, Paray… Ils ont traversé l’Europe avec elles

Il est parfois de belles inspirations qui portent un fruit puissant et lumineux. C’est ce qui est arrivé à Domitille, parisienne âgée aujourd’hui de 27 ans, et qui un jour de 2019, portée par une prière profonde, a imaginé le lancement d’un nouveau pèlerinage : consoler le Cœur de Jésus et implorer la miséricorde de Dieu en associant sainte Faustine de Cracovie à sainte Marguerite-Marie de Paray le Monial, toutes deux ayant rencontré le Christ et délivré son message. Seulement, après l’inspiration, encore faut-il se lancer, et mettre en place une organisation et tout un programme. Il n’aura échappé à personne que le covid arrivant par là, le projet de Domitille s’en trouve décalé, mais pas oublié puisqu’elle va continuer à mûrir son idée. Et son idée est d’obtenir l’autorisation de voyager avec les reliques de sainte Marguerite-Marie, tout en se rapprochant de jeunes des six pays traversés pour organiser chaque soir une veillée de prière autour de ces reliques. "J’imaginais faire un pèlerinage en ligne droite, en voiture au départ, et en m'associant à des jeunes sur place pour le logement et l'organisation."