Ce saint qui passait des heures agenouillé devant le Saint Sacrement

Saint Gérard,

véritable amoureux de Jésus dans le Saint Sacrement de l'Autel,

toi qui t'es agenouillé de longues heures devant le Tabernacle,

et y as goûté les joies du Paradis,

obtiens-nous, nous t'en prions, l'esprit de prière

et un amour éternel pour ce Très Saint Sacrement ,

afin qu'en recevant fréquemment le Corps et le Sang de Jésus Christ,

nous grandissions chaque jour dans son saint amour

et que nous méritions la grâce inestimable de l'aimer jusqu'à la fin de notre vie.

Amen