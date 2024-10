Suicide assisté : le percutant réquisitoire d’un cardinal anglais

Dans une lettre pastorale, publiée le 10 octobre, le cardinal Vincent Nichols soulève trois points pour dénoncer le danger de ce que certains présentent comme une avancée. Il souligne tout d’abord que dans chaque pays où une telle loi a été adoptée, les circonstances dans lesquelles il est permis de mettre fin à une vie s’élargissent sans cesse, rendant le suicide assisté et l’euthanasie de plus en plus accessibles et acceptés. "Il ne fait aucun doute que le projet de loi présenté au Parlement sera soigneusement rédigé, prévoyant des circonstances claires et très limitées dans lesquelles il deviendrait légal d’aider, directement et délibérément, à mettre fin à la vie d’une personne", assure-t-il. "Mais n’oubliez pas que les faits constatés dans tous les pays où une telle loi a été adoptée sont clairs : les circonstances dans lesquelles il est permis de mettre fin à la vie d’une personne sont de plus en plus nombreuses, ce qui rend le suicide assisté et l’euthanasie de plus en plus accessibles et acceptés."