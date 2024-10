Cette dignité n’est donc pas que symbolique car la composition de ce collège déterminera le futur de l’Église. Et ça, François l’a bien compris, ajoutant bien davantage de cardinaux issus d’Asie et d’Afrique pour leur donner un poids plus important dans l’élection de son successeur. Même si l’Europe reste le continent le plus représenté avec 55 cardinaux-électeurs contre 39 Américains, 26 Asiatiques ou encore 18 Africains. Au-delà des origines géographiques, le Pape cherche également les profils les plus divers possibles, confrontés aux tensions géopolitiques actuelles, dans les périphéries de l’Église ou encore pour toucher les communautés les plus diverses possibles. En réalité, le visage du Collège cardinalice s’est métamorphosé en 11 ans de pontificat. Et en plus de refléter les grandes évolutions de l’Église catholique au XXIème siècle, ces nouveaux cardinaux donneront sûrement une nouvelle trajectoire à l’Église à travers leurs actions et les prochains conclaves.