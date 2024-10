Ces propos du chef de l’Église catholique viennent éclairer le Synode, sur la synodalité, grand chantier inauguré en 2021 pour rendre l’Église plus participative, plus inclusive et moins cléricale, et dont les travaux de la deuxième session mondiale se sont ouverts il y a une semaine, le 2 octobre. Les 368 membres, de sensibilités et cultures diverses, voire antagonistes, apprennent depuis deux ans à s’écouter les uns les autres sur des thèmes délicats et débattus, comme le partage de la gouvernance entre prêtres et laïcs, ou la place des femmes.