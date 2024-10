Cette magnifique prière à relire quand la pluie nous désole

Entre l'automne 1225 et celui de 1226, dans les tout derniers mois de sa vie, saint François d'Assise compose son célèbre Cantique des créatures, appelé aussi Cantique de frère soleil. Tandis qu’il vivait dans l’obscurité, ne supportant plus la lumière du jour à cause d’une infection des yeux, il fait une expérience spirituelle de laquelle jaillit ce chant de louange envers la création tout entière. Il exprime avec tendresse une extraordinaire proximité avec les éléments, au point de fraterniser avec eux. Il ne s’agit plus de soleil, de vent, d’eau, de feu, mais de « frère Soleil », « frère Vent », « sœur Eau », « frère Feu ».