L’Église fait-elle des recommandations sur le nombre d’enfants à avoir ?

Selon le Code de droit canonique, "l'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement" [CIC 1055 § 1]. Le sacrement du mariage implique donc un engagement mutuel pour toute la vie et inclut l’ouverture à la vie, car les enfants sont un don et une bénédiction de Dieu. Les époux sont appelés à les éduquer en leur transmettant la foi et les valeurs chrétiennes. Toutefois, l’Église ne fixe pas de nombre précis d'enfants, car cette décision appartient uniquement au couple.