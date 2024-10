Fin de vie : le seul pouvoir qui reste aux catholiques

Notre homme avait de la même manière condamné la loi sur le PaCS avant de la défendre quand on avait prétendu imposer le mariage pour tous. Il avait également combattu puis défendu la loi Léonetti, condamné puis défendu la séparation de l’Église et de l’État. Il avait démissionné du Sillon avant de s’éloigner de l’Action française. Il avait lu avec gourmandise les articles antisémites de La Croix au moment de l’Affaire Dreyfus, puis avec la même gourmandise les articles du même journal faisant acte de repentance. Il avait exprimé sa vindicte juridique lors du procès contre l’adultérine Emma Bovary ; il s’était privé de la lecture de Victor Hugo, de Blaise Pascal, de Dumas, de Baudelaire et d’Henri Bergson, car ils étaient mis à l’index. On lui avait vivement déconseillé de lire Teilhard de Chardin. Il ne l’avait pas lu. Bref, le vieux juriste songeait avec mélancolie qu’il avait toujours eu un train de retard et qu’il avait peiné en vain. Il découvrait douloureusement que sur les sujets de société, l’Église qu’il avait servi de son mieux n’avait connu que les errements, l’impuissance et l’humiliation.