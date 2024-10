Que faire pour le Liban, pays ami à nouveau en guerre ?

En se posant ces questions et bien d’autres dans ce Proche-Orient complexe, nous faisons acte d’humanisme et de fraternité envers ces populations qui souffrent et perdent l’espérance dans un conflit qui semble sans fin, avec la mort chaque jour, au bout de la rue. Nous pouvons aussi aller plus loin et agir de façon concrète, par petites gouttes d’eau : aider des groupes identifiés, par exemple, une école, une communauté en veillant à ce que les financements ou soutiens soient bien ciblés. Dans le contexte actuel, un rigoureux fléchage des dons s’impose et de grandes institutions savent le faire comme l’Œuvre d’Orient ou Life Lebanon dont le président en Suisse a inspiré ce propos.