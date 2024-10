Pourquoi même les petits péchés peuvent nuire à l’âme

Les mouches mourantes, dit le Sage, font perdre au baume son odeur et sa vertu. Il veut dire que si les mouches s'arrêtent peu sur le baume, et y goûtent seulement en passant, elles ne gâtent que ce qu'elles prennent, et le reste demeure intègre : alors que si elles meurent au beau milieu du baume, elles le gâtent beaucoup et lui ôtent de son prix. De même les péchés véniels arrivant en une âme dévote et ne s'y arrêtant pas longtemps, ne l'endommagent qu'assez peu ; mais si ces mêmes péchés demeurent dans l'âme par l'affection qu'elle y met, ils lui feront perdre comme au baume sa suavité, c'est-à-dire la sainte dévotion.