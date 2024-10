Le secret de mère Séraphim pour trouver le job idéal

Et si le meilleur conseil pour être épanoui professionnellement venait... D'une religieuse ? Le compte TikTok "I love my job" en a récemment apporté la preuve, avec une vidéo visionnée par plus de 300.000 personnes. Après un agriculteur, un boulanger, un coiffeur ou un dirigeant d'entreprises, c'est une religieuse nommée mère Séraphim qui a été interrogée dans la rue. Alors que la journaliste lui demande quel est son travail, mère Séraphim répond tout sourire "mon travail n'est pas de ce monde !"', précisant être "religieuse contemplative". "Nous prions pour vous, pour les gens qui souffrent, et pour le monde, notamment pour la paix". Un "job" à temps plein qui semble donner entière satisfaction à la religieuse... Depuis 30 ans ! "J'ai été appelée par Dieu à l'âge de six ans", relate encore mère Séraphim qui vit aujourd'hui en France.