La vérité a-t-elle besoin de la foi ?

De même, cela fait deux ans que je vis avec mon coloc. Je sais que je peux lui faire confiance. Par ailleurs, il aime bien la bière et j’ai fini la dernière avant-hier. Il est vraisemblable qu’il soit passé en racheter en rentrant de son travail. Je peux donc lui faire confiance lorsqu’il me dit que le frigo en est plein. Non seulement la croyance dans la parole de l’autre me permet d’accéder à la vérité mais aussi elle me fait gagner un temps considérable. Je n’ai pas eu besoin de me rendre au Liban pour savoir ce qui s’y est passé et je n’ai pas eu à ouvrir le frigo pour savoir ce qu’il y avait à l’intérieur. Merci la croyance. Lequel d’entre nous pourrait vivre en passant quotidiennement tout ce que les autres lui disent au crible de ses constatations personnelles ? La croyance est donc la meilleure méthode que l’homme possède pour accéder à la vérité. L’homme croit naturellement pour connaître.