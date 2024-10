[HOMÉLIE] Dans le cœur de l’homme, le désir de Dieu

Où le trouvons-nous, ce cœur ? Vous pouvez passer votre vie à scroller sur Instagram et à écumer Amazon à la recherche du cœur de chair, vous ne l’y trouverez pas et vous risquez de vous épuiser et de désespérer. Le cœur de chair, il est sur la croix, nous dit l’épître aux Hébreux, "c’est pourquoi il convenait qu’il mène à sa perfection, par des souffrances, celui qui est à l’origine de leur salut" (He 2, 10). C’est sur la croix qu’est le cœur de Jésus, c’est son cœur, son cœur blessé, son cœur aimant qui nous donne le salut, qui change nos cœurs durcis, nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C’est son cœur de chair qui fait nos cœurs de chair. C’est de son cœur de chair que jaillit le sang et l’eau, l’eau de votre baptême, l’eau qui dans quelques mois vous lavera de tout péché, qui fera de vous des fils et des filles de Dieu, des frères de Jésus, nos frères et sœurs dans le Christ.