L’origine incertaine d’une des sept merveilles de Belgique

Cette cuve aurait été réalisée pour l’église Notre-Dame-aux-Fonts de Liège au début du XIIe siècle. À moins qu’elle n’ait été primitivement destinée à la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert, située à proximité. Ou peut-être a-t-elle été ramenée de lointaines expéditions. Car l’origine de l’objet n’est pas non plus établie. Il y avait d’excellents orfèvres à Liège, et il est possible qu’ils l’aient fondu, obtenant un des plus remarquables témoignages de leur maîtrise technique. Des chercheurs évoquent une possible réalisation à Byzance, destinée à Milan ou à Saint-Jean-de-Latran. On parle parfois du Xe siècle… Difficile de s’y retrouver ! Quelque soit la version choisie, on le voit bien, c’est le conditionnel qui prévaut.