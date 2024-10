La vision apocalyptique du prophète Ezéchiel

Ce même livre d’Ezéchiel rapporte une vision extraordinaire, celle d’une tempête et d’un gros nuage accompagnés d’un feu jaillissant et en son cœur une clarté "un scintillement de vermeil du milieu de feu", précisera le prophète. C’est là que se tenait le tétramorphe, la forme des quatre Vivants, mi-humaine, mi animale pouvant être rapprochée des quatre Évangélistes : "Ils avaient chacun quatre faces et chacun quatre ailes. Leurs jambes étaient droites ; leurs pieds, pareils aux sabots d’un veau, étincelaient comme scintille le bronze poli. Des mains humaines, sous leurs ailes, étaient tournées dans les quatre directions, ainsi que leurs visages et leurs ailes à tous les quatre." (Ez 1,6-11). Au-dessus, le Seigneur lui apparut dans un arc-en-ciel de feu et d’airain et lui intima l’ordre de rappeler les fils d’Israël qui s’étaient éloignés de la foi en raison de leur conduite impie…