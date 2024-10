Écrivains et journalistes à l’écart du monde

Mais s’ils mettent en veille — au sens propre comme au sens figuré — leurs smartphones et leurs ordinateurs, ce n’est pas pour se couper du monde, encore moins pour l’oublier et le fuir. Au contraire, c’est en se mettant momentanément à l’écart, en prenant du recul et de la hauteur qu’ils cherchent à remettre entre les autres et eux, entre le monde et eux, de la profondeur, de la pesanteur et de la responsabilité si souvent dilapidées par l’accélération ininterrompue du flux ambiant. On ne sait plus prendre le temps de s’arrêter, de réfléchir, de contempler. Cette retraite invite précisément à sortir de cette accélération incessante. Elle propose pendant deux jours de souffler, de respirer à nouveau avec ses oreilles et ses yeux, pour retrouver le plaisir insatiable de l’écoute, celle de la musique du silence n’étant pas la moindre récompense. La proximité d’une communauté monastique et la nature environnante sont des aides précieuses pour se réapproprier "ce "poids" qui est au centre d’une écologie du temps" dont parle merveilleusement Mathieu Yon, maraîcher dans la Drôme et philosophe, dans un livre appelant à redonner de l’épaisseur à notre vie sur terre (Sortir de l’accélération, éditions Nouvelle Cité).