11 millions d’aidants en France : “C’est un acte d’amour !”

"Très vite, je me suis attachée à lui", explique-t-elle. Toujours à disposition de sa fille et de son gendre, elle s’occupe beaucoup du petit garçon de 9 ans. "Il faut le porter, le changer car il n’est pas propre, l’aider à s’habiller et à manger… C’est lourd psychologiquement et physiquement", explique Margilie. Et d’ajouter : "Je voudrais tellement qu’il apprenne à lire ! J’essaye de l’aider. C’est un peu la loi de la lenteur avec lui, mais qu’est-ce que je suis heureuse de le voir faire des progrès sur des petites choses !". Veuve depuis longtemps, elle accueille avec joie le petit Gustave chez elle pour que ses parents puissent souffler un peu et faire des activités avec leurs autres enfants. "Quand nous sommes seuls, il y a une vraie interaction entre nous. Il parle beaucoup et je l’écoute". Néanmoins, cette veuve et mère de cinq enfants est vigilante à ne pas passer son temps uniquement avec Gustave. "Quand on est mamie et aidante, il faut faire attention à trouver la juste place. Il faut accorder aussi de l’attention aux autres petits enfants", note-t-elle, soulignant que dans sa famille il n’y a pas de jalousie à ce sujet ni au sein de la fratrie ni parmi les cousins et les cousines.