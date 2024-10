Quand Thérèse apparaît en songe à Faustine, de quoi parlent-elles ?

Pendant son noviciat, Faustine endure ce qu’on appelle la nuit de l’âme, cette expérience que les mystiques connaissent bien. C’est un temps au cours duquel l’âme choisie par Dieu est purifiée de ses impulsions, instincts et attaches terrestres. Préparée de cette façon, l’âme peut ensuite vivre un amour plus grand et plus parfait. Mais cette période d’obscurité est synonyme d’épreuve et de souffrance. À ces difficultés spirituelles s’ajoutent d’autres ennuis d’ordre matériel qui tourmentent beaucoup Faustine. Elle fait alors plusieurs neuvaines à divers saints, sans succès. Soudain, elle se souvient de Thérèse de l’Enfant Jésus, pour qui elle avait une grande dévotion dans son enfance. La voilà qui entame une neuvaine pour demander l’aide de la carmélite française. Au bout du cinquième jour de neuvaine, Thérèse apparaît en songe à Faustine.