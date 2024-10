Lourdes : le train, le meilleur allié des pèlerins

Cette année, sur les 17.000 pèlerins du Rosaire, un tiers est venu en train, dont la majorité (4.200 personnes) à bord de huit trains spéciaux affrétés par la SNCF pour le Pèlerinage. (Les 800 autres usagers ont emprunté des lignes commerciales.) Un autre tiers a pris le bus, et les autres sont venus en avion ou par leurs propres moyens. "Aujourd’hui, on observe une grande diversité des moyens de transport", constate Didier Nadal, ancien cheminot responsable des transports ferroviaires pour le Pèlerinage du Rosaire. Une diversité due à l’évolution de l’offre de la SNCF et à la concurrence du bus. "En 2014, la SNCF a abandonné les trains Corail, qui étaient dotés de voitures-ambulances, au profit des TGV. Mais avec le programme de démantèlement des trains, elle manque de trains ! Cela a représenté un gros effort d’affréter au Pèlerinage du Rosaire huit trains. On en aurait voulu plus ! On avait demandé deux trains pour Paris et deux trains pour l’Alsace, la SNCF n’a pu en fournir qu’un seul pour chacune de ces régions", explique Didier Nadal. Pourtant, historiquement, c’est bien le train qui, en permettant à des milliers de pèlerins, parfois lourdement handicapés, de se rendre à la Grotte, a contribué au développement des grands pèlerinages à Lourdes.