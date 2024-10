Le top 10 des livres qui se vendent le mieux à La Procure

Résumé : Pape François, Cerf, septembre 2024. Amoureux de la littérature, ce texte vous est destiné ! Le pape revient sur la nécessité de fréquenter les grands auteurs, qu'ils soient classiques ou modernes. Antidote à l'obsession actuelle des écrans, la littérature n'est pas seulement un divertissement. Elle permet de former son intelligence et de découvrir d'autres cultures, elle oblige à un décentrement. Parce qu'elle contribue à former un jugement, elle est le meilleur rempart contre les extrémismes. Parce qu'elle est une fenêtre ouverte sur l'autre et le monde, parce qu'elle trahit toujours, au fond, une nostalgie du divin, la littérature demeure l'indispensable porte-ouverte sur l'universel. Retrouvez-le en librairie.