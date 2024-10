Cinq versets bibliques réconfortants pour des parents d’adolescent

Les parents d’adolescents peuvent souvent se sentir dépassés et démunis, surtout si leurs enfants ne s’ouvrent pas et ne se confient pas à eux. Ce verset biblique rappelle qu’en recherchant la sagesse par la prière, il est possible de recevoir la lumière et les conseils dont on a tant besoin. Le Seigneur est une source de force plus solide que soi-même.