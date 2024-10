Les poussettes sont-elles désormais taxées dans les trains ?

La vente des billets de train pour les vacances de Noël a démarré ce mercredi 2 octobre. Mais attention, si vous comptez voyager avec la SNCF pour retrouver vos proches à Noël, les règles en matière de bagages ont changé depuis mi septembre, affectant notamment les familles qui souhaitent emporter une poussette. En raison d’abus observés ces dernières années, comme le transport de toit de voiture ou encore de frigidaire dans les trains, la SNCF a durci sa politique en matière de bagages, dans la lignée des compagnies aériennes. Désormais, deux "grosses" valises (taille 70x90x50 cm) et un bagage à main (taille 40x30x 15 cm) sont autorisés par personne. En revanche, si vous voyagez avec une poussette, vous n’avez droit qu’à une seule valise supplémentaire et un bagage à main. La poussette doit mesurer maximum 90x130x50 cm et voyager pliée, rangée dans un espace à bagages et non laissée sur les plateformes ou dans le passage.