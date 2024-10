Le phénomène Marcel Callo

Et l’aventure n’est pas finie. L’association Silo qui a mis en scène le spectacle "Le trésor de Marcel" continue sa course. Le diocèse de Rennes organise les 25, 26 et 27 octobre à Rennes le Festival Marcel Callo avec trois représentations du spectacle musical. Véritable "apôtre de la fraternité", Marcel Callo a eu toute sa vie une "parole sensible et amicale est habitée par l’amitié du Christ", a confié à Aleteia Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et auteur du livre Entre les mains du Christ, Marcel Callo, apôtre de la fraternité, "Taquin, volontaire et vif, Marcel est proche de chacun. Il semble avoir entendu le fameux propos de Jean Paul II : "Ouvrez toutes grandes les portes au Christ !"". Des portes et des fenêtres que Marcel Callo compte certainement bien dégonder pour permettre aux jeunes d'aujourd'hui de se laisser à leur tour aimer et conduire par le Christ.