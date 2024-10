Générations X, Y, Z, le danger des étiquettes au travail

En préférant les relations informelles et l’humour, la flexibilité des conditions de travail semble être le critère le plus important de la génération Z, qui serait — selon les chefs d’entreprises — moins investie que les générations précédentes, moins dévouée, moins prête à faire des heures supplémentaires non rémunérées. Un article amusant du journal britannique The Guardian fait état des messages d’absence laissés par des salariés de la génération Z : "En vacances. Espérant gagner à la loterie et ne jamais revenir", dit l’un, "La mauvaise nouvelle, c’est que je ne suis pas au bureau. La bonne nouvelle, c’est que je ne suis pas au bureau", dit l’autre. Ou alors : "Contacter littéralement n’importe qui d’autre que moi". Les générations précédentes grincent des dents devant de tels messages ! Si 80% des 18-28 ans estiment pourtant primordial ou important d’équilibrer vie personnelle et professionnelle, cette génération se dit aussi motivée par un travail utile pour la société, une juste rémunération, et ne rejette pas les valeurs les plus importantes du travail des anciennes générations. Elle se sent donc souvent incomprise.