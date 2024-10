Synode : la contribution des fidèles de France

Les contributions françaises ont donc été nombreuses et diverses. Si l’on en croit la conclusion de la dernière synthèse, celle de mai 2024 confiée par la CEF aux instances romaines, "il apparaît que l’Église de France est particulièrement marquée par […] l’importance prise par la nécessité de partager et mieux recevoir la Parole de Dieu, l’expérimentation positive de la conversation dans l’Esprit, la diversité des membres des conseils épiscopaux et le développement d’un véritable lieu de discernement […], la remise en question de la constitution et du fonctionnement des conseils pastoraux, une attente autour de la réception des ministères institués ouverts aux hommes et aux femmes, […] et, enfin, un questionnement autour la coresponsabilité différenciée comprise comme une coresponsabilité de décision et/ou une coresponsabilité de participation active à la vie de l’Église et à l’évangélisation."