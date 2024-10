Les persécutions à l’égard des chrétiens en Chine se poursuivent dans la plus grande indifférence. La Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale (USCIRF) a publié en septembre 2024 un rapport dans lequel elle détaille comment l'État chinois continue sa politique de "sinisation" du pays, voulant "conformer les églises catholiques et autres bâtiments religieux à l’agenda politique du parti communiste chinois (PCC)". Le document cite notamment une pratique de l'État chinois qui remonte à 2019 et qui oblige les églises à retirer les croix, ainsi que les images de Jésus et de Marie pour les remplacer par celle de Xi Jinping, président du parti communiste. Les textes religieux sont aussi censurés et les membres du clergé, forcés de prêcher l’idéologie du parti.