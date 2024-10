Il insiste plutôt sur le fait que l’Église est l’unique "lieu" sur terre où peut se découvrir qu’"amour et vérité" sont non seulement compatibles, mais encore inséparables (Ps 84, 11). La réalité, c’est que la création est salie par "l’aveuglement, l’orgueil et la violence", mais aussi que la charité manifestée et exercée par Dieu désarme le mal — non pas en le subissant passivement, mais en refusant de s’y soumettre, dans une résistance d’abord spirituelle, qui affronte l’hostilité, la haine et finalement la Croix. Cependant, dans la mesure où cette résistance est partagée et publique, elle a un impact concret et temporel : la foi est une clé d’interprétation et aussi de redynamisation de la culture. C’est là peut-être l’idée la plus intéressante du livre de Philippe d’Iribarne. La force nécessaire se puise dans la rencontre du Christ, à travers sa Parole et partout où ceux qui sont réunis en son nom (Mt 18, 20) s’aiment entre eux comme il les aime (Jn 13, 34-35).