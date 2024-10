Cinéma : “Libres”, une plongée édifiante dans la vie monastique

Libres est un film profondément contemporain : à toutes les questions qui traversent, tôt ou tard, l’esprit et le cœur de chacun, ces religieux ont des clés pour y répondre. La rencontre, le choix, le sens de la vie, le silence et la paix. Mais aussi la souffrance, l’insondable question du mal et la mort sont abordées. Porté par une musique originale d'une grande beauté, le film est un chant d’amour à l’humanité blessée, à la vulnérabilité et à la valeur infinie de chaque vie. On est bouleversés par la tendresse et l’amour fraternel des religieux pour leurs malades et leurs aînés, cajolés, regardés avec amour, valorisés et respectés. Comment ne pas voir ici une magnifique et percutante réponse à une société qui croit que la dignité des plus petits ne mérite pas davantage que le suicide assisté ou l’euthanasie ? Oui vraiment, dans ces murs éloignés du vacarme de notre temps, il y a des hommes et des femmes capables de guider l’homme dans sa quête, perdu qu'il est dans un monde qui a oublié Dieu. "Libres" est à voir et à revoir, car toutes les clés sont là.