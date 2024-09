La meilleure réaction à avoir lorsqu’on ne supporte pas quelqu’un (mais qu’il faut bien faire avec)

Jeune carmélite, sainte Thérèse est confrontée tôt aux défis de la vie en collectivité. Elle ne s’entendait pas avec toutes les sœurs, loin de là ! Dans son autobiographie, elle se plaint de sa supérieure, la prieure, qui était sévère avec elle et l’accablait de reproches, d’une sœur qui faisait "un étrange bruit qui ressemblait à celui que l'on ferait en frottant deux coquillages" pendant l’oraison du soir, ce qui l’insupportait, et d’une autre encore qui avait "le talent de [lui] déplaire en toutes choses" : "ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables", confesse la petite Thérèse. C’est vis-à-vis de cette dernière sœur que Thérèse remporte un combat dont elle est assez fière. "Ne voulant pas céder à l’antipathie naturelle que j’éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres." C’est le grand combat de l’amour que Thérèse a mené toute sa vie, et cela implique parfois d’agir à l’encontre de ses sentiments.