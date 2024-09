Empathie ou charité, quelle est la différence ?

"La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour Lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes pour l’amour de Dieu", indique le Catéchisme de l’Église catholique (CEC 1822). Dieu invite à aimer son prochain, mais pas selon un simple sentiment qui reste de l'ordre de la bonne intention. Cet amour est exigeant, et la mesure en a été fixée par le Christ lui-même, qui a laissé son commandement nouveau : "Le Christ est mort par amour pour nous alors que nous étions encore " ennemis " (Rm 5, 10). Le Seigneur nous demande d’aimer comme Lui jusqu’à nos ennemis (Mt 5, 44), de nous faire le prochain du plus lointain (cf. Lc 10, 27-37), d’aimer les enfants (cf. Mc 9, 37) et les pauvres comme Lui-même (cf. Mt 25, 40. 45)." (CEC 1825)