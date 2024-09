La maternité, apothéose de la féminité

De plus en plus, l’enfant est présenté comme un fardeau, une bouche à nourrir de plus, de trop, un pollueur de plus, de trop. C’est ainsi que le bouillon de culture ambiant de nos sociétés post-modernes angoissées, consuméristes et individualistes a accouché de cette mortifère idée qu’il devient raisonnable de ne plus avoir d’enfants. Et que de toute façon, mieux vaut, même pour lui, qu’il n’existe pas, dans un monde comme celui-là…