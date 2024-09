La traduction en latin de la Bible

« Tout d’un coup, je fus emporté en esprit et traîné devant le Tribunal du Grand Juge. La lumière y était telle, les assistants y rayonnaient d’une telle gloire que je n’osai plus lever les yeux et me prosternai face contre terre. On m’interrogea sur ma condition ; je répondis que j’étais chrétien. Mais le Juge me dit alors : “Tu mens, tu n’es pas chrétien. Tu es cicéronien. Là où est ton trésor, là est ton âme.” Je restai muet. Sous les coups, car Il avait ordonné de me frapper, la vraie torture venait du feu de ma conscience. […] Je me mis à me lamenter, répétant : “Aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de moi !” […] Finalement, l’assistance se jeta aux genoux du Juge, l’implorant de me pardonner en raison de ma grande jeunesse et de me laisser le temps de me repentir de mes erreurs, quitte à me châtier plus tard si l’on me reprenait à lire des livres païens. Et moi qui, du fond de mon épouvantable détresse, aurait fait n’importe quelle promesse, je pris Dieu à témoin et jurai solennellement : “Seigneur, si l’on me prend encore à lire des livres profanes ou même à les toucher, c’est que je T’aurai renié !” Après ce serment, l’on me relâcha et je revins sur terre et, à la surprise générale, j’ouvris les yeux, des yeux si noyés de larmes qu’ils auraient convaincu le plus incrédule de mon repentir. Non, ce n’était ni une illusion, ni un vain songe … »