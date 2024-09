Un lieu de culte au sein d’un parc d’attractions, c’est loin d’être banal. Et pourtant, c’est bien une petite chapelle qui se niche entre les jeux aquatiques et les manèges à sensations du parc Ange Michel, situé à Saint-Hilaire-du-Harcouët, en Normandie (Manche). Un petit panneau "Chapelle" intrigue les touristes qui viennent découvrir ce lieu où auraient fait halte autrefois les fidèles en pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou le Mont Saint-Michel. Sur le fronton de la chapelle, restaurée entre 1989 et 1991 par le créateur du lieu, Pierre Gouvenou, des coquilles Saint Jacques témoignent de cette lointaine époque. C’est d’ailleurs en partie à cette chapelle que le parc Ange Michel doit son nom. En partie, car c'est aussi le nom du lieu dit.