Ne pas critiquer, ne pas prendre la plus grosse part… Ces familles qui customisent leur bénédicité

Les adaptations peuvent aussi remonter loin dans l’histoire familiale. Cécile, aujourd’hui mère de famille, rapporte que ses parents ont ajouté "de la joie" au classique "Bénissez-nous Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain [et de la joie] à ceux qui n’en ont pas" quand leurs enfants adolescents faisaient la tête au moment de passer à table. "Papa insistait sur "et de la joiiiie" pour nous voir sourire, notamment quand il y avait eu un conflit une minute avant, et c'est resté !" Dans la famille de Cécile, l’inspiration ne s’est pas arrêtée là. "Plus récemment, on a ajouté "et de l’espérance" pour ceux qui se laissent aller à la désespérance en écoutant les chaînes d’informations ou en se focalisant sur les tracas de ce monde", souligne-t-elle.