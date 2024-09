Cathédrale de Nantes : encore un an de patience pour les fidèles

Les grands chantiers prévus dans les mois à venir concernent les vitraux, les orgues et les façades, mais "la priorité, ce sont les travaux d’électricité", indique le père Leroy. "Ceux-ci devraient débuter dans les prochaines semaines et se terminer en juin." Les travaux de restauration des vitraux, des sculptures et des éléments décoratifs endommagés suivent leur cours. Ils nécessitent un soin minutieux afin de préserver leur intégrité artistique et historique. La console de l’orgue de chœur a été reconstruite et les tuyaux ont été nettoyés. S’agissant de l’orgue de tribune, datant du début du XVIIe siècle et intégralement détruit lors de l’incendie, une décision devrait être prise en janvier 2025 par le groupe de travail qui a été mis en place. Son remplacement sera entièrement financé par des dons privés.