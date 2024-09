Après une grande assemblée d’ouverture où sont apparus des personnalités politiques, associatives et religieuses, d’Emmanuel Macron à Mgr Laurent Ulrich et les cardinaux Zuppi et Ambongo en passant par le recteur de la Grande Mosquée de Paris et le Grand Rabbin de France ou le secrétaire perpétuel de l’Académie française, la rencontre a consisté en une multitude de forums. Les participants ont ainsi pu réfléchir à l’actualité dans une perspective spirituelle, dialoguer et écouter des témoignages, notamment d’une "voix de l’Afghanistan".