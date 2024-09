Sant'Egidio ouvre sa rencontre internationale pour la paix ce dimanche à Paris. Très influente dans le domaine politique et diplomatique, la communauté, crée en 1968, est née de l’initiative d’un lycéen ayant voulu vivre le message de l’Évangile. Aujourd'hui présente dans plusieurs pays, elle transmet et défend un message de paix en pratiquant la charité auprès des plus pauvres et en agissant directement auprès des décideurs politiques pour le règlement des conflits. 350 représentants associatifs, religieux et politiques seront présents pour discuter et essayer d'établir une voie de dialogue face aux grands conflits mondiaux actuels. Parmi eux, le président de la république Emmanuel Macron, la maire de Paris Anne Hidalgo, le fondateur de la communauté Sant'Egidio Andrea Riccardi, ou encore l'archevêque de Paris Mgr Laurent Ulrich. Le Vatican sera également représenté, par Mgr Celestino Migliore, nonce apostolique de l’État du Saint-Siège en France.