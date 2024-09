Où voir le Pape en Belgique ?

La sécurité qui semble un véritable enjeu. Quel que soit le jour et le lieu choisi pour tenter de saluer le Pape, les drapeaux, banderoles et autres affiches, les drones et tout objet contondant (couteau, canif, etc.) sont interdits tout comme les sacs à dos. Enfin, les organisateurs conseillent d’utiliser au maximum les transports en commun et d’arriver à l’avance, gage d’organisation et peut-être de meilleure visibilité, ce n’est pas tous les jours que l’on peut apercevoir un Pape en Belgique !