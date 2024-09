Mgr Ricard quitte le collège des cardinaux électeurs

Jean-Pierre Ricard est né le 25 septembre 1944 à Marseille, ville où son père était secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est à seulement 18 ans qu'il entre au séminaire de Marseille. Après son cycle de philosophie, il fait une pause d'un an pour effectuer son service national en tant que coopérant à Bamako, au Mali. Il part ensuite pour Paris où il entre au séminaire des Carmes et effectue ses études de théologie à l'Institut catholique de Paris. Il est ordonné prêtre pour le diocèse de Marseille en 1968, dans une période de profonde remise en cause de l'institution ecclésiale et du ministère sacerdotal. Conscient de cette crise de l'Église, il voit toutefois des raisons d'espérer avec le déploiement de l'esprit du Concile Vatican II. Le cardinal Robert Coffy, archevêque de Marseille, le choisit comme vicaire général en 1988, année où il est aussi secrétaire général du synode diocésain.