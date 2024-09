"Tout ce que je peux vous dire, c'est que les Libanais en ont assez de la guerre. Cela fait 49 ans qu'on la vit. Nous n'en voulons pas, nous voulons en finir." La voix est lasse, la colère se ressent à travers le téléphone. Mgr Mounir Khairallah, évêque maronite de Batroun (au sud de Beyrouth), ne mâche pas ses mots alors qu'Israël a annoncé ce mardi 24 septembre lancer une "frappe ciblée" sur Beyrouth en vue d'éliminer le Hezbollah. La veille, Tsahal avait déjà intensifié ses bombardements au sud-Liban et dans la capitale, affirmant avoir ciblé plus de 300 sites du Hezbollah, après avoir conseillé "aux civils des villages libanais situés à l'intérieur ou à proximité de bâtiments et de zones utilisées par le Hezbollah à des fins militaires" d'évacuer les zones concernées. Selon un dernier bilan publié par le ministère libanais de la Santé, ces raids aériens ont déjà fait 558 morts dont 50 enfants et 94 femmes, et plus de 1.800 blessés en une journée, provoquant le déplacement de "dizaines de milliers de personnes" vers la Syrie et le nord du Liban.