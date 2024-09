Le clip de Papamobile pour accueillir le Pape en Belgique

Le bien nommé groupe Papamobile est constitué de quatre frères, Marin, Augustin, Théau et Barthélémy, âgés de 24 à 30 ans, et de leur copain d'enfance Rama, 24 ans. La fratrie, unie et très musicienne, piano, guitare, ukulélé, se réunit régulièrement pour animer des soirées de louanges ou de mariages, et s’est motivée, en 2023, pour créer un groupe, Papamobile, afin d’accompagner en musique les jeunes belges qui allaient aux JMJ de Lisbonne. Ils avaient alors écrit et enregistré leur tout premier titre “Levantar”.