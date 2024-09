La tyrannie de la rumeur

Je me suis rendu compte durant ces vacances quel mal de chien j’avais eu pour me déconnecter de toutes mes prothèses cellulaires : téléphone portable, ordinateur, réseaux sociaux, etc. Même les plus beaux paysages de l’Émilie-Romagne ne souffraient pas la concurrence des alertes de mon smartphone qui me servait de compteur kilométrique pendant mes marches en moyenne montagne. Honte à moi qui aspirait à retrouver sur les hauteurs des Apennins, la plénitude du silence intérieur ! Bref, l’intoxication alimentaire au fond la plus contrariante pour moi, ce n’est pas l’excès de mortadelle ou de crescentini, mais cette addiction numérique, ce mal du siècle, cette "dinguerie" qui nous rend malades et serviles.