Les rares apparitions publiques de Kate, scrutées à la loupe par les médias britanniques, sont liées... à sa pratique religieuse. Si elle a été vue à la cérémonie Trooping the Colour pour l'anniversaire du roi en juin et ovationnée à Wimbledon en juillet dernier, elle a ensuite été aperçue à deux reprises : une fois, le dimanche 25 août, pour se rendre à la messe à Crathie Kirk Church, à Balmoral, et une seconde fois ce dimanche 22 septembre pour la même occasion. Kate Middleton a en effet été aperçue dans sa voiture à Balmoral, se rendant avec son époux le prince William à la messe à Crathie Kirk Church. La princesse de Galles y a rejoint le roi Charles III et la reine Camilla. Une réunion familiale qui marque la première apparition publique de la princesse de Galles depuis l’annonce de la fin de sa chimiothérapie, comme le rapporte le Daily Mail, ayant capturé ce moment.