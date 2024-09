Espérer, quand il n’y a plus d’espoir

Et puis chacun de nous, nous y sommes confrontés à cette question : dans les deuils et les naissances, dans les projets qui échouent et dans nos réussites, face à nos limites et avec nos rêves... « L’espoir fait vivre » dit-on souvent. Il n’y a pas de vie possible s’il n’y a pas d’espoir. Mais en même temps combien de déceptions au fur et à mesure que s’écoule l’existence. Les chrétiens parlent d’espérance. Nous en parlons beaucoup, peut-être un peu trop. Sûrement maladroitement. Comme si l’espérance était une sorte de « super » espoir. Alors que tout est d’abord une question de temps : « L’espoir se rapporte à un temps donné : j’ai espoir que demain il fera beau... L’espérance c’est compter sur l’existence d’une lumière au bout du tunnel quand bien même on ne la verra pas, quand bien même elle sera vue par d’autres que soi. C’est rêver du jour où la douleur de l’autre, quel que soit cet autre, nous sera aussi accessible que la nôtre » disait l’autre matin au micro de France Culture Dominique Eddé, romancière libanaise (« Les échos d‘ailleurs », 20/9/24).